ПВО сбила три беспилотника на подлёте к Москве, сообщил Собянин
На подлёте к Москве средства ПВО сбили три беспилотника. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что на местах падения обломков летательных аппаратов работают экстренные службы.
Москва и Подмосковье в последние дни переживают серию интенсивных атак дронов. В ночь на 27 октября системы ПВО сбили 193 украинских дрона, из которых 40 – над Московским регионом. Из-за угрозы временно ограничивали полёты в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Также в ночь на 26 октября, перехватили и уничтожили 82 беспилотника, в том числе два в Московской области, один из которых направлялся в сторону столицы.
