Бойцы ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать со стороны Гришино в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Минобороны России сообщило 28 октября, что бойцы ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать со стороны Гришино в ДНР.



По данным ведомства в Telegram, три вражеские попытки выйти на север сорвали. В боях, как утверждается, уничтожили более 180 военнослужащих противника, поразили три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее, 27 октября, Минобороны заявило, что в районе Купянска и Петровки отбили четыре попытки украинских подразделений перейти на правый берег реки Оскол через разрушенные переправы.

В тот день, по утверждению министерства, уничтожили 60 боевиков и пять единиц техники.

Никита Кротов

