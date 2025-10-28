Бойцы ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать со стороны Гришино в ДНР
Минобороны России сообщило 28 октября, что бойцы ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать со стороны Гришино в ДНР.
По данным ведомства в Telegram, три вражеские попытки выйти на север сорвали. В боях, как утверждается, уничтожили более 180 военнослужащих противника, поразили три боевые бронированные машины и два пикапа.
Ранее, 27 октября, Минобороны заявило, что в районе Купянска и Петровки отбили четыре попытки украинских подразделений перейти на правый берег реки Оскол через разрушенные переправы.
В тот день, по утверждению министерства, уничтожили 60 боевиков и пять единиц техники.
