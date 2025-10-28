Достижения.рф

Ударный БПЛА атаковал российскую школу

РИА Новости: В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала школа
Фото: istockphoto/NiseriN

В Белгородской области ударный беспилотник Вооружённых сил Украины повредил здание школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате атаки в регионе повредили торговый объект.

Накануне сообщалось, что губернатор Вячеслав Гладков оценил состояние Белгородского водохранилища после атаки ВСУ. В телеграм-канале он уточнял, что из-за возможных повторных обстрелов опасность сохраняется.

Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года.

