Ударный БПЛА атаковал российскую школу
РИА Новости: В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала школа
В Белгородской области ударный беспилотник Вооружённых сил Украины повредил здание школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате атаки в регионе повредили торговый объект.
Накануне сообщалось, что губернатор Вячеслав Гладков оценил состояние Белгородского водохранилища после атаки ВСУ. В телеграм-канале он уточнял, что из-за возможных повторных обстрелов опасность сохраняется.
Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года.
