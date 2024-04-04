ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове

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Армия России нанесла серию ударов по военным объектам в Харьковской области. Поражён механический завод, где производили и хранили дроны для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское подполье.
По его словам, накануне вечером и минувшей ночью российские военные нанесли целую серию ударов по военным объектам Украины, располагающимся в Харькове и пригороде.
Он также уточнил, что пораженный завод находится рядом с железнодорожным вокзалом, где в момент удара из состава выгружали военную технику и боеприпасы. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, заключил Лебедев.
Ранее он также рассказывал, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировав порядка 15 украинских силовиков.
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«Вечером третьего апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — цитирует РИА Новости Лебедева.
Ранее он также рассказывал, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировав порядка 15 украинских силовиков.
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Элина Позднякова