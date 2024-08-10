ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российская армия контролирует Мартыновку в Суджанском районе Курской области. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — сказал офицер.Украинские неонацисты попытались прорвать оборону в приграничье под Курском 6 августа. ВС РФ и Росгвардия направили в указанный район дополнительные силы. Отпор радикалам ВСУ также дают пограничники.
В ООН уже заявляли, что подобные действия Киева только усиливают напряженность ситуации, а в Госдепе США отметили, что контактируют с Украиной по текущей ситуации, однако, по их мнению, нет ничего особенного в том, что Украина заранее не согласовала свои действия с Вашингтоном.
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Никита Кротов