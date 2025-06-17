Военный эксперт раскрыл, что потерял Киев в результате ночной атаки

Военэксперт Дандыкин: Киев мог лишиться ПВО Patriot после ночной атаки
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Вооруженные силы Украины могли понести потери в системах противовоздушной обороны Patriot в ходе ночной атаки на Киев. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.



В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что под удар также могли попасть аэродромы и объекты химической промышленности, расположенные в столице и ее окрестностях.

«Я думаю, что были атакованы аэродромы, в том числе в Жулянах. Вполне вероятно, что комплексы ПВО Patriot, которые защищают Киев, также могли оказаться под угрозой», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что информация о поражении объектов критической инфраструктуры подтверждается официальными заявлениями. По мнению эксперта, среди пострадавших объектов могут быть химические производства на заводах в Киеве и Броварах, где сосредоточено множество важных объектов.

Дандыкин также отметил, что Украина продолжает атаковать Россию с использованием сотен беспилотников. По его мнению, последние удары стали ответом на действия Киева в конфликте.
Дарья Осипова

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