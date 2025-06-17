Военный эксперт раскрыл, что потерял Киев в результате ночной атаки

17 июня 2025, 14:35

Военэксперт Дандыкин: Киев мог лишиться ПВО Patriot после ночной атаки

dr_evildr_evil

Вооруженные силы Украины могли понести потери в системах противовоздушной обороны Patriot в ходе ночной атаки на Киев. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что под удар также могли попасть аэродромы и объекты химической промышленности, расположенные в столице и ее окрестностях.





«Я думаю, что были атакованы аэродромы, в том числе в Жулянах. Вполне вероятно, что комплексы ПВО Patriot, которые защищают Киев, также могли оказаться под угрозой», — заявил Дандыкин.