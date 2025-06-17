Михалков заявил, что у вернувшихся после СВО военных будут вопросы к депутатам

Никита Михалков (фото: Telegram @nikitabsg)

У российских военнослужащих, которые вернутся после спецоперации на Украине, возникнут вопросы к нынешним депутатам. Об этом сообщил режиссёр Никита Михалков во время выступления в Госдуме.



Он призвал парламентариев готовиться к беседе с бойцами. При этом Михалков не уточнил, о каких именно вопросах идёт речь.

Ранее Никита Михалков заявил, что президент России Владимир Путин считает его авторскую программу «Бесогон» мощным оружием. Глава государства предложил показывать передачу российским школьникам в рамках урока «Разговоры о важном». Режиссёр выразил благодарность Путину за поддержку.

Анастасия Чинкова

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