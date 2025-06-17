Михалков заявил, что у вернувшихся после СВО военных будут вопросы к депутатам

17 июня 2025, 14:31

Никита Михалков (фото: Telegram @nikitabsg)

У российских военнослужащих, которые вернутся после спецоперации на Украине, возникнут вопросы к нынешним депутатам. Об этом сообщил режиссёр Никита Михалков во время выступления в Госдуме.