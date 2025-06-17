Российские звезды и «Тележки добра» помогают детям России
В России прошла уже не одна акция «Тележка добра». Подробнее о том, какая помощь оказывается, рассказал известный российский продюсер и медиаменеджер Арам Арчер.
«Это большая добрая миссия, и мне очень нравится, что у нас так много неравнодушных людей и, конечно же, наших друзей. "Тележки добра" вышли на федеральный уровень и расширяются уже естественным образом. Инициативные и неравнодушные люди из разных городов узнают и присоединяются к нам и к нашим гуманитарным миссиям», — рассказал Арчер Общественной Службе Новостей.
Он отметил, что люди готовы помогать детям, детским домам, больницам и госпиталям на постоянной основе.
По словам Арчера, на сегодняшний день общество должно понимать, что помощь Донбассу и спецоперация – это общее дело всех жителей России. «Вместе мы сила», подчеркнул продюсер.
Арчер также перечислил звезд российской эстрады, которые регулярно занимаются благотворительностью: Константин Хабенский, Анита Цой, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Ольга Бузова, Олег Газманов, Вика Цыганова, Григорий Лепс и многие другие.