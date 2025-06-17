Российские звезды и «Тележки добра» помогают детям России

17 июня 2025, 14:59

Фото: iStock/SewcreamStudio

В России прошла уже не одна акция «Тележка добра». Подробнее о том, какая помощь оказывается, рассказал известный российский продюсер и медиаменеджер Арам Арчер.







«Это большая добрая миссия, и мне очень нравится, что у нас так много неравнодушных людей и, конечно же, наших друзей. "Тележки добра" вышли на федеральный уровень и расширяются уже естественным образом. Инициативные и неравнодушные люди из разных городов узнают и присоединяются к нам и к нашим гуманитарным миссиям», — рассказал Арчер Общественной Службе Новостей.