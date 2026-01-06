ПВО уничтожила 129 украинских дронов над регионами России за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 129 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, в Брянской области сбили 29 дронов, в Белгородской области – 15, в Ярославской – 13, в Новгородской – 10, в Смоленской – девять, в Курской и Пензенской областях – по семь, в Тверской области и в Республике Башкортостан – по шесть, в Астраханской и Ростовской областях – по пять, в Калужской – четыре, в Московском регионе – два, в Орловской и Ленинградской областях – по два. По одному беспилотнику ликвидировали в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областях, а также в Республике Крым и в Республике Татарстан.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
