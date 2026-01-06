ПВО уничтожила 129 украинских дронов над регионами России за ночь

06 января 2026, 08:34

Средства ПВО за ночь уничтожили 129 украинских дронов над российскими регионами

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за ночь сбили 129 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.