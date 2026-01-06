В Твери обломки украинского дрона рухнули на жилую многоэтажку и вызвали пожар

06 января 2026, 04:09

SHOT: В Твери обломки дрона ВСУ рухнули на жилую многоэтажку и вызвали пожар

Фото: iStock/DarthArt

В Твери обломки украинского беспилотника рухнули на многоэтажный жилой дом, вызвав сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.