В Твери обломки украинского дрона рухнули на жилую многоэтажку и вызвали пожар

Фото: iStock/DarthArt

В Твери обломки украинского беспилотника рухнули на многоэтажный жилой дом, вызвав сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.



Согласно материалу, обломки вражеского БПЛА поразили здание на уровне девятого этажа — это привело к возгоранию. Установлено, что несколько квартир на верхних этажах получили повреждения, у них выбиты оконные рамы. При этом припаркованные внизу автомобили посекло осколками.

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 января в небе над Пензой прогремели мощные взрывы. Предварительно, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

Мария Моисеева

