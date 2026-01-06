SHOT: Над Пензой прогремела серия громких взрывов, в городе сработали системы ПВО

06 января 2026, 04:00

Фото: iStock/Krit Suppaudom

В ночь с 5 на 6 января в небе над Пензой прогремели мощные взрывы. Предварительно, в городе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.