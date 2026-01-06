SHOT: Над Пензой прогремела серия громких взрывов, в городе сработали системы ПВО
В ночь с 5 на 6 января в небе над Пензой прогремели мощные взрывы. Предварительно, в городе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, около двух часов ночи над Пензой раздалось примерно десять хлопков. Очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе на востоке города, а рассказали также о звуках, характерных для низколетящих дронов ВСУ. Когда гул ослаб, начались взрывы.
В настоящий момент информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Это уже вторая волна атак ВСУ: ранее вечером губернатор области Олег Мельниченко сообщал об уничтожении трёх БПЛА над регионом. Местный аэропорт продолжает оставаться закрытым для приёма и отправки рейсов.
Ранее сообщалось, что в Волховском районе Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат.
