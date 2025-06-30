ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА за ночь

30 июня 2025, 07:29

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые принадлежали Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.