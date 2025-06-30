ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые принадлежали Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно информации ведомства, 10 дронов были сбиты над Курской областью, еще 5 — над акваторией Азовского моря. Все беспилотники были уничтожены без каких-либо потерь с российской стороны.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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