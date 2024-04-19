МО: ПВО сбила над Россией три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire

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Российская ПВО минувшей ночью перехватила и уничтожила три ракеты ракеты ATACMS, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 украинских дрона, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что 25 снарядов и три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Ракеты ATACMS система ПВО уничтожила над акваторией Черного моря.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Прежде сообщалось, что российская армия нанесла удар по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске. На предприятии украинские военные производят и ремонтируют технику. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Прежде сообщалось, что российская армия нанесла удар по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске. На предприятии украинские военные производят и ремонтируют технику. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова