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Силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

11 мая 2024, 20:47
Фото: iStock/3D_generator

Фото: iStock/3D_generator

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российские средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области 11 мая в районе 19:20 мск.

В общей сложности было уничтожено 12 снарядов, запущенных ВСУ.



Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что прошлой ночью средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и 16 украинских беспилотников. Они были сбиты над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.

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#минобороны рф
#белгородская область
#пво
#снаряд
В Донецке при обстреле ВСУ ранена 12-летняя девочка
11 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/gorodenkoff

При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадала 12-летняя школьница. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что девочка является ученицей 108-ой школы Петровского района. Она была ранена осколками упавшего украинского снаряда при обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на регион. Дрон сбросил взрывное устройство в Судже, ранив местного жителя. Его оперативно доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, но мужчина не смог выжить от полученных ранений.

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#всу
#украина
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«Тупая пропаганда»: полковник СБУ высказался о западном «чудо-оружии»
Полковник СБУ Стариков: слова о победе над РФ «чудо-оружием» Запада – пропаганда
11 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/alexkich

Заявления о том, что существует западное «чудо-оружие», которым якобы можно победить Россию, – это лживая пропаганда. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью Politeka.
Он отметил, что уже неоднократно делались громкие заявления о невероятной мощности западной техники, которая позволит остановить российских военных. Таковыми сначала представлялись беспилотники Байрактары, противотанковые ракетные комплексы «святая» Джавелина, затем ATACMS, Leopard, Abrams.

Однако это вооружение в итоге не приводило к ожидаемым результатам, а российская техника всё равно превосходила западную.

По словам Старикова, эта «тупая» пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у украинцев.

Также полковник добавил, что операция российских войск в Харьковской области приведёт к созданию буферной зоны в этом регионе.

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#вооружение
#украина
#всу
#вс рф
#россия
#сво
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Захарова заявила, что Киев приурочил серию терактов в Донбассе к юбилею референдума
Захарова: Киев приурочил теракты в ЛДНР к юбилею референдума 2014 года
11 мая 2024, 19:39

Фото: сайт МИД РФ

Киевские власти приурочили серию терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) к юбилею референдума о самоопределении Донбасса в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
По словам дипломата, референдумы всегда вызывали на Украине «раздражение и ярость», поэтому к юбилею республик киевские власти при поддержке США и других западных стран, приурочили целую серию террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках.

Захарова пообещала, что все причастные к этим терактам будут неотвратимо наказаны.

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#мария захарова
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#днр
#референдум
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В Авдеевке началась подготовка к отопительному сезону
Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону
11 мая 2024, 18:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ДНР, в городе ведется работа по восстановлению жилых зданий. Пушилин подчеркнул, что в настоящее время уже готов мастер-план для данных работ.

Он добавил, что в регионе еще опасно и стреляют, однако при этом остаются жители, которые не собираются покидать это место. По этой причине работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым выстроены.

Речь также идёт и о восстановлении тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, добавил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил о том, что необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО.

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#жители
#днр
#сво
#всу
#пушилин
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На российской технике обнаружили новый рунический символ со скрытым значением
Новый тактический знак на технике ВС РФ сравнили с «руной Гунгнира»
11 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/Dmitry Andreev

На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак, об этом пишет Telegram-канал «Портфель Генштаба».
По мнению авторов канала, это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — добавил автор поста.

Напомним, 11 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении одного населённого пункта на Донецком направлении и ещё пяти в Харьковской области.

В Соединённых Штатах Америки заявили о начале наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении, отметив, что были готовы к этому и выделят Украине ещё один транш военной и финансовой помощи.

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#сво
#вс рф
#техника
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В украинских Сумах и Одессе произошли взрывы
«Общественное»: в Сумах и Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
11 мая 2024, 18:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском городе Сумы и Одессе прогремели взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное»
По данным источника, взрывы также прозвучали в Кривом Роге. Отмечается, что подобные сообщения поступают из Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также с подконтрольных Украине территорий Запорожской и Херсонской областей.

Объявлена воздушная тревога. Иных подробностей о взрывах в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции.

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#военные
#бпла
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#тревога
#всу
#рф
#воздушная тревога
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Ситуация чревата полным обвалом: Песков о взгляде европейцев на киевских союзников
Песков: Европа видит, что ситуация стремительно меняется и грозит Киеву обвалом
11 мая 2024, 17:50

Фото: Официальный сайт Кремля

Европейцы осознают, что ситуация для Украины стремительно близится к полному обвалу, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для Павла Зарубина.
«Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.

Спикер Кремля также подчеркнул, что европейские союзники киевского режима намеренно нагнетают напряжение вокруг ситуации на полях СВО.

Напомним, 11 мая Минобороны РФ сообщило, что российским силам удалось освободить пять населённых пунктов в Харьковской области.

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#вс рф
#всу
#сво
#дмитрий песков
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В США раскрыли, что не даёт Украине начать переговоры с Россией
Нуланд: Киев не находится в достаточно сильной позиции для переговоров с Москвой
11 мая 2024, 17:46

Фото: iStock/Diy13

Украина в настоящее время не находится в такой сильной позиции, которая позволила бы начать переговоры с Россией о завершении вооружённого конфликта. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в беседе с изданием Politico.
Напомним, что Нуланд продолжительное время курировала вопросы внешней политики США в отношении Украины и России.

Журналисты спросили, было ли ошибкой не подталкивать киевских властей к проведению мирных переговоров в 2022 году. Политик ответила, что в тот момент Киев находился в слабой позиции, в которой, к слову, продолжает пребывать и сейчас.

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#украина
#россия
#переговоры
#сша
#политика
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Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом
11 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Французский эксперт Белиг Набли заявил, что Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне СВО, по этой причине трудно узнать ее истинные военные планы. Об этом информирует телеканал LCI.
Набли подчеркнул, что такой маневр усиливает тревожность украинских властей, которым будет сложно предугадать действия Москвы на линии боевого соприкосновения. По словам аналитика, на сегодняшний день Запад так и не осознает, вплоть до какого места российские войска будут наступать.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#Харьков
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