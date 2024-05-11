Силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российские средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области 11 мая в районе 19:20 мск.
В общей сложности было уничтожено 12 снарядов, запущенных ВСУ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что прошлой ночью средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и 16 украинских беспилотников. Они были сбиты над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.
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В общей сложности было уничтожено 12 снарядов, запущенных ВСУ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что прошлой ночью средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и 16 украинских беспилотников. Они были сбиты над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.
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Анастасия Чинкова