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ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА над двумя областями и Московским регионом

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В ночь с 4 на 5 мая дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 26 БПЛА украинского производства. Об этом информирует МО РФ.
По данным Минобороны, 17 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Калужской областью, а четыре — в Московском регионе.

Операция по нейтрализации беспилотников проводилась в период с 23:00 до 02:30 по московскому времени. Министерство обороны подчеркнуло эффективность работы средств ПВО и готовность к отражению угроз с воздуха.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#пво
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину
05 мая 2025, 07:13

Фото: iStock/IherPhoto

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что Россия нацелена на полное завоевание Украины. Об этом пишет украинское СМИ.
Американский лидер отметил, что если бы он не вмешался в ситуацию, российские вооруженные силы могли бы продолжить свои действия и захватить всю территорию страны.

«Россия не хочет той полосы, которую она имеет сейчас; она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали», — заявил Трамп, подчеркивая важность своего вмешательства в конфликт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
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#зеленский
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Меркурис: Зеленский блефует, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву
05 мая 2025, 05:56

Владимир Зеленский (Фото: iStock/Сергей Гунеев)

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Владимир Зеленский блефует, угрожая мировым лидерам, которые посетят Москву 9 мая. Об этом эксперт сказал на YouTube.
«Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание», — заявляет Меркурис.

Аналитик обратил внимание на мировые СМИ, которые никак не отреагировали на громкие заявления Зеленского. По словам Меркуриса, подобное происходит уже не в первый раз, когда западная общественность не получает информации о словах главы киевского режима.

Напомним, что Владимир Зеленский не гарантировал безопасность Москвы во время празднования Дня Победы. При этом президент России Владимир Путин предложил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы в ВОВ.

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Собянин: силы ПВО сбили четыре дрона, летевших на Москву
05 мая 2025, 02:48

Фото: iStock/bbsferrari

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городском округе Подольск были сбиты четыре беспилотника, которые летели на столицу. Об этом глава города пишет в своем telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — пишет Собянин.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. При этом жители Подольска в домашних чатах рассказывали о взрывах в небе над городом.

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В небе над Воронежем ПВО сбивает украинские беспилотники
Mash: в небе над Воронежем взрывы из-за работы ПВО по дронам ВСУ
05 мая 2025, 02:00

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Местные жители сообщают о взрывах в небе над Воронежем, причиной которых может быть работа ПВО по украинским беспилотникам. Об этом пишет Mash.
«Со слов местных, всё началось около 1:30. В небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна», — сообщает telegram-канал.

На окраинах города жители рассказали о звуках мотора, похожего на пролет дрона. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Официальные источники никак не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека
05 мая 2025, 00:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района», — передает telegram-канал.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения рук и ног. Их госпитализировали в больницу №2 Белгорода. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

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