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В ночь с 4 на 5 мая дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 26 БПЛА украинского производства. Об этом информирует МО РФ.
По данным Минобороны, 17 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Калужской областью, а четыре — в Московском регионе.
Операция по нейтрализации беспилотников проводилась в период с 23:00 до 02:30 по московскому времени. Министерство обороны подчеркнуло эффективность работы средств ПВО и готовность к отражению угроз с воздуха.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Операция по нейтрализации беспилотников проводилась в период с 23:00 до 02:30 по московскому времени. Министерство обороны подчеркнуло эффективность работы средств ПВО и готовность к отражению угроз с воздуха.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова