ПВО уничтожила 86 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно ликвидировали 86 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся с территории Украины. Об этом сообщило МО РФ.
По данным ведомства, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны:
- 23 — над Курской областью,
- 16 — над Брянской областью,
- 15 — над Тульской областью,
- 12 — над Белгородской областью,
- 12 — над Орловской областью,
- 4 — над Московским регионом (из них 2 направлялись на Москву),
- 2 — над Смоленской областью,
- 1 — над Воронежской областью,
- 1 — над Рязанской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.