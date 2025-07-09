ПВО уничтожила 86 украинских БПЛА за ночь

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Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно ликвидировали 86 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся с территории Украины. Об этом сообщило МО РФ.



По данным ведомства, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны:

  • 23 — над Курской областью,
  • 16 — над Брянской областью,
  • 15 — над Тульской областью,
  • 12 — над Белгородской областью,
  • 12 — над Орловской областью,
  • 4 — над Московским регионом (из них 2 направлялись на Москву),
  • 2 — над Смоленской областью,
  • 1 — над Воронежской областью,
  • 1 — над Рязанской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

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