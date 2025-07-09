Атаковавший городской пляж в Курске БПЛА упал на детскую коляску

09 июля 2025, 06:45

Фото: iStock/qunamax

Один из БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску. Об этом с места трагедии сообщила корреспондент телеканала РЕН ТВ Татьяна Симоненкова.





Симоненкова указала, на каком участке пляжа пострадали женщина с ребенком. Она описала следы происшествия: обломки беспилотника и остатки сгоревшей коляски. К моменту ее репортажа первичные следственные действия на месте уже были завершены.





«На месте работало инженерно-техническое отделение Росгвардии», — добавила она.