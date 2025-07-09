Атаковавший городской пляж в Курске БПЛА упал на детскую коляску
Один из БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску. Об этом с места трагедии сообщила корреспондент телеканала РЕН ТВ Татьяна Симоненкова.
Симоненкова указала, на каком участке пляжа пострадали женщина с ребенком. Она описала следы происшествия: обломки беспилотника и остатки сгоревшей коляски. К моменту ее репортажа первичные следственные действия на месте уже были завершены.
«На месте работало инженерно-техническое отделение Росгвардии», — добавила она.Журналистка отметила, что находиться на пляже сейчас опасно, а полноценные работы возобновятся утром.
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Представитель Следственного комитета РФ подтвердил, что следователи регионального управления СК проводят осмотр места падения БПЛА на городской пляж Курска. По его словам, специалисты обнаружили на месте обломки дрона и поражающие элементы шарикового типа.
Все найденные предметы будут направлены на экспертизу для установления типа беспилотника, использованного ВСУ для атаки на мирных жителей.
Напомним, в результате этой атаки беспилотниками пострадали семь человек, включая пятилетнего мальчика. Также погибли двое мирных жителей и старший сержант Росгвардии, помогавший эвакуировать гражданских.