В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов, еще 20 отменили на фоне атаки дронов ВСУ

22 сентября 2025, 23:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

На фоне временных ограничений в аэропорту «Шереметьево» с 20:00 (мск) 22 сентября по 02:00 (мск) 23 сентября случились значительные изменения в расписании рейсов. По информации РИА Новости, перенесен вылет 45 рейсов, отменены 29 вылетов, 54 рейса задерживаются на прилет и еще девять прибытий самолетов отменены.