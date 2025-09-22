В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов, еще 20 отменили на фоне атаки дронов ВСУ
На фоне временных ограничений в аэропорту «Шереметьево» с 20:00 (мск) 22 сентября по 02:00 (мск) 23 сентября случились значительные изменения в расписании рейсов. По информации РИА Новости, перенесен вылет 45 рейсов, отменены 29 вылетов, 54 рейса задерживаются на прилет и еще девять прибытий самолетов отменены.
Представитель Росавиации Артём Кореняко ранее добавил, что ограничения в «Шереметьево» необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Причиной сбоев в авиасообщении стали действия системы противовоздушной обороны (ПВО). По последним данным, в небе над столицей сбили уже 15 украинских БПЛА.
Ранее «Радио 1» передавало, что четыре автомобиля получили повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотников в подмосковном Реутове. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пока не прокомментировал инцидент.
