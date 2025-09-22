Момент падения беспилотника ВСУ в Реутове попал на видео
В подмосковном Реутове падение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
На них видно, как летательный аппарат приземляется рядом с припаркованными автомобилями с последующим взрывом. По данным издания, в результате инцидента повреждения получили четыре транспортных средства. О пострадавших не сообщалось.
Вечером 22 сентября в районе Москвы и окрестностях было зафиксировано множество вражеских воздушных целей. По последним данным, системы ПВО сбили не менее 15 беспилотников. Небо над столицей полностью перекрыто, и в столичных аэропортах введен план «Ковер».
