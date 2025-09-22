Момент падения беспилотника ВСУ в Реутове попал на видео

22 сентября 2025, 23:49

В Подмосковье последствия атаки ВСУ попали на видео

Фото: istockphoto / irontrybex

В подмосковном Реутове падение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.