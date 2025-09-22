Достижения.рф

Момент падения беспилотника ВСУ в Реутове попал на видео

В Подмосковье последствия атаки ВСУ попали на видео
Фото: istockphoto / irontrybex

В подмосковном Реутове падение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.



В подмосковном Реутове падение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
На них видно, как летательный аппарат приземляется рядом с припаркованными автомобилями с последующим взрывом. По данным издания, в результате инцидента повреждения получили четыре транспортных средства. О пострадавших не сообщалось.
Вечером 22 сентября в районе Москвы и окрестностях было зафиксировано множество вражеских воздушных целей. По последним данным, системы ПВО сбили не менее 15 беспилотников. Небо над столицей полностью перекрыто, и в столичных аэропортах введен план «Ковер».

Стажер

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0