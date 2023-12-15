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Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ

15 декабря 2023, 10:11
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российским бойцам удалось продвинуться на нескольких участках фронта, кроме того, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры противника. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российской армии, и какие потери несут ВСУ за сутки боев.

Киевская область атакована ракетами «Кинжал»


По Киевской области нанесен массированный удар с применением ракет «Кинжал». Об этом сообщило украинское издание «Страна». О последствиях атак власти Украины говорить не стали.

Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску

«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области, также применив гиперзвуковые ракеты. В регионе была объявлена воздушная тревога, в нескольких районах области прозвучали взрывы.


Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ


Российские разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль противника, в котором находился командный состав ВСУ. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командиров ВСУ на Купянск, после чего беспилотники ВС РФ атаковали машину с офицерским составом врага.


Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино


Военнопленный ВСУ сообщил, что 43 бойца из 48, отправленных в штурм в районе села Работино, погибли в результате боя. Об этом сообщает издание РИА Новости. По словам собеседника издания, он озвучил потери, которые понесли ВСУ за одни сутки. Он также сообщил, что командование готовило бойцов всего месяц, после чего отправило в штурм.

Последние новости СВО


Российские военные продолжают идти в наступление на Соледарском направлении, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ пытаются уничтожить укрепрайон ВСУ в районе Часова Яра.

Удалось продвинуться российским бойцам до Орехово-Василевки на южном направлении. Расширена зона контроля со стороны Дубово-Василевки.

ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя

Перехватить инициативу ВС РФ удалось к западу от Бахмута. Усилия по возврату утраченного контроля над дамбами перед железнодорожной веткой российские военные предпринимают к востоку от Авдеевки.

Активизировались военные действия на Луганском направлении. Активное противостояние зафиксировано в Серебрянском лесном массиве юго-восточнее Дибровы, передает портал WarGonzo. Новые позиции ВС РФ удалось занять в районе Синьковки.

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#взрывы
#всу
#вс рф
#воздушная сво
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Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»
15 декабря 2023, 09:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В распоряжение российских войск поступили вездеходы «Пластун-СН», представленные на форуме «Армия-2023».
«Известия» пишут, что техника имеет лёгкую броню и применяется для эвакуации раненых: может поместится двое носилок. Вездеходы способны перевозить до 8 человек. Их можно использовать для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет.
Сейчас в зоне СВО вездеходы помогают вывозить раненых, спасая жизни. Об этом сообщил руководитель представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» в Москве Антон Мартынюк.

Техника оснащена легкой броней и бронестеклами, которые способны выдержать попадание пули калибра 7,62 мм из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова с расстояния в 100 метров. 

Тентованный верх даёт возможность быстрой эвакуации экипажа, пассажиров и раненых. «Пластуны» можно использовать в любую погоду и почти по любому грунту.

Техника оснащена двумя типами подъемных мачт, которые позволяют поднять оборудование для наблюдения за местностью, в том числе и тепловизоры, на высоту до 7 метров. 

У вездехода двигатель объемом 1,6 литра, который развивает 106 л.с. и способен обеспечить гусеничной машине скорость до 40 км/ч. Максимальная скорость вездехода - 50 км/ч при массе в 3,8 тонны. Вездеход может преодолевать препятствия высотой более полуметра, воду и 40-градусные подъёмы.

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#всу
#новости
#россия
#украина
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Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ
15 декабря 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили объекты украинской армии на Купянском направлении.
Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны. 

Лётчики ликвидировали командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ. После подтверждения точности ударов экипаж Су-34 вернулся обратно в зону вылета.

Ранее разведчики группировки ВС РФ «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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#лётчики
#россия
#новости
#всу
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«Страна.ua»: сотрудники военкоматов начали ловить подростков в спортзале Одессы
15 декабря 2023, 07:28

Фото: istock / Michele Ursi

На Украине представители военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном зале. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на телеграм-каналы.
Издание пишет, что военкомы посетили одесский спортзал под названием «Синерджи Фитнес».

«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — сказано в материале.
Отмечается, что по всей стране продолжаются рейды по тренажерным залам и спортивным клубам. Из-за этого многие мужская часть населения начала отдавать свои абонементы бесплатно. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#рейд
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Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
Пленный Матвиенко: За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пять
15 декабря 2023, 06:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. Об этом пишет РИА Новости.
«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже «на оттяжку». Отправили три «восьмерки», двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» (погибшие). Через пару дней отправили еще три группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек «трехсотых» (раненых), остальные — «двухсотые», — сказал собеседник агентства.

Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#человек
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#всу
#вс рф
#запад
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Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
МО: Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
15 декабря 2023, 06:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

Разведчики группировки ВС РФ «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет 120-мм миномета «Сани» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командного состава одного из подразделений ВСУ на передовую, после чего дроны-разведчики зафиксировали передвижение автомобиля с украинским офицерским составом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
#сво
#всу
#вс рф
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#запад
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Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
МО РФ: Сапёры ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
15 декабря 2023, 04:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Сапёры ВДВ ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Инженерно-саперные подразделения Ивановских десантников ежедневно ведут тяжелую и кропотливую работу по разминированию освобожденных территорий в районе Артемовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что под постоянной угрозой сапёры ВС РФ тщательно обследуют занятые опорные пункты ВС Украины и дороги, по которым осуществляется подвоз материальных средств, на предмет мин, взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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РИА Новости: Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группировку ВСУ
15 декабря 2023, 03:06

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Самоходные гаубицы «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск ВС РФ «Запад» по наводке российских беспилотников уничтожили бронегруппу Вооружённых сил Украины (танк и две БМП) на Купянском направлении СВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ», — поведал журналистам командир одного из артиллерийских  расчётов «Акаций» с позывным «Ока».

В настоящее время 617 тысяч военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации на территории Украины, рассказал ранее президент России. Он также сообщил, что участие в военных действиях принимают 244 тысячи человек из числа мобилизованных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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«Страна.ua»: В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
15 декабря 2023, 01:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинские власти.
«Взрывы в Хмельницкой области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Уточняется, что в регионе сработала система ПВО.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#тревога
#вс рф
#пво
#воздушная тревога
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Политолог Марков: Реальное командование ВСУ находится на базе в Висбадене
14 декабря 2023, 23:14

Политолог Сергей Марков заявил, что реальное командование ВС Украины находится на американской базе в Висбадене. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Зеленский прибыл на военную базу США в Висбадене, там находится реальное стратегическое руководство украинской армией. А Генштаб ВСУ в бункере под Киевом тактически выполняет те приказы, которые принимают генералы», — говорится в публикации.

Марков добавил, что истинная цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Германии неизвестна. Эксперт допустил, что «генералы Пентагона», находящиеся в Висбадене, решили поделиться с Зеленским деталями тактики ВСУ на 2024 год.

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