Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ

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Российским бойцам удалось продвинуться на нескольких участках фронта, кроме того, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры противника. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российской армии, и какие потери несут ВСУ за сутки боев.
Киевская область атакована ракетами «Кинжал»
Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области, также применив гиперзвуковые ракеты. В регионе была объявлена воздушная тревога, в нескольких районах области прозвучали взрывы.
Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Российские разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль противника, в котором находился командный состав ВСУ. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командиров ВСУ на Купянск, после чего беспилотники ВС РФ атаковали машину с офицерским составом врага.
Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
Военнопленный ВСУ сообщил, что 43 бойца из 48, отправленных в штурм в районе села Работино, погибли в результате боя. Об этом сообщает издание РИА Новости. По словам собеседника издания, он озвучил потери, которые понесли ВСУ за одни сутки. Он также сообщил, что командование готовило бойцов всего месяц, после чего отправило в штурм.
Последние новости СВО
Российские военные продолжают идти в наступление на Соледарском направлении, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ пытаются уничтожить укрепрайон ВСУ в районе Часова Яра.
Удалось продвинуться российским бойцам до Орехово-Василевки на южном направлении. Расширена зона контроля со стороны Дубово-Василевки.
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя
Перехватить инициативу ВС РФ удалось к западу от Бахмута. Усилия по возврату утраченного контроля над дамбами перед железнодорожной веткой российские военные предпринимают к востоку от Авдеевки.
Активизировались военные действия на Луганском направлении. Активное противостояние зафиксировано в Серебрянском лесном массиве юго-восточнее Дибровы, передает портал WarGonzo. Новые позиции ВС РФ удалось занять в районе Синьковки.
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