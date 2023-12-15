Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ

Украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. Об этом пишет РИА Новости.