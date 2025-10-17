Над Сочи прозвучали взрывы, ПВО сбивает БПЛА ВСУ над городом
Над Сочи прозвучали взрывы. Система ПВО отражает атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев и слова мэра города Андрея Прошунина.
Местные жители сообщили о примерно трех взрывах в районе Адлера, а также о характерных звуках пролета БПЛА со стороны Абхазии. В течение ночи в городе периодически действовала система оповещения.
Прошунин подтвердил информацию о работе ПВО в своем личном Telegram-канале. Он сообщил, что все городские службы переведены в состояние максимальной готовности.
Мэр Сочи отдельно обратился к людям, проживающим рядом с береговой линией. Он попросил их не выходить на улицу и находиться в защищенных помещениях без окон ради собственной безопасности.
Также власти призвали граждан воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, беспилотников и их обломков. Записывать на видео работу специальных служб тоже не следует.