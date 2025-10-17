Над Сочи прозвучали взрывы, ПВО сбивает БПЛА ВСУ над городом

17 октября 2025, 04:15

Фото: iStock/Naypong

Над Сочи прозвучали взрывы. Система ПВО отражает атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев и слова мэра города Андрея Прошунина.





Местные жители сообщили о примерно трех взрывах в районе Адлера, а также о характерных звуках пролета БПЛА со стороны Абхазии. В течение ночи в городе периодически действовала система оповещения.



Прошунин подтвердил информацию о работе ПВО в своем личном Telegram-канале. Он сообщил, что все городские службы переведены в состояние максимальной готовности.



