В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских дронов над Россией

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В ночь на 8 декабря киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию России при помощи беспилотников. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 46 украинских дронов.
Об этом сообщили в песс-службе министерства обороны РФ. Нынешней ночью ВСУ пытались атаковать пять российских регионов. Больше всего беспилотников было уничтожено над Белгородской областью — 17. Объекты на территории Курской области пытались атаковать 12 дронов ВСУ. Шесть БПЛА были сбиты над Воронежской областью, семь — над Ростовской и четыре — над Астраханской областью.
Киевский режим ежедневно пытается атаковать при помощи беспилотников приграничные и центральные регионы России. Большинство БПЛА уничтожаются силами ПВО. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Александр Бойцов