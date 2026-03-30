Силы ПВО за 3 часа уничтожили 58 украинских БПЛА над Россией
Вечером 30 марта российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 58 украинских беспилотников над страной. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество — 32 дрона — сбили над Брянской областью. Над Смоленской областью уничтожили 15 БПЛА ВСУ, над территорией Белгородской — пять. Ещё по два дрона ликвидировали над Курской, Новгородской и Псковской областями.
