Россиянам рассказали, что тяга к сладкому может являться опасным симптомом

Врач Мухина: Тяга к сладкому может указывать на серьезные болезни
Постоянная тяга к сладкому может указывать на серьезные заболевания. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина.
Она уточнила, что желание съесть сладкое может возникать из-за дефицита энергии в результате несбалансированного питания или недостатка микроэлементов и витаминов, а также на фоне стресса.
«Постоянное желание съесть сладкое может сигнализировать о гипогликемии, инсулинорезистентности, дисбактериозе кишечника, гельминтозах (глистных инвазиях), надпочечниковой недостаточности и нарушениях кровоснабжения мозга», — подчеркнула Мухина в разговоре с RT.
Эксперт посоветовала обратиться к врачу, если тяга к сладкому сопровождается слабостью, головокружением, потливостью, сонливостью, раздражительностью, а также набором веса, высыпаниями на коже и нарушением стула.
В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление сладких и молочных продуктов может приводить к отекам, поскольку организм начинает удерживать воду, стараясь не допустить повреждения клеток сахаром и натрием.
«К отекам могут приводить продукты, повышающие уровень воспаления в организме. Это различные десерты на маргарине, который содержит трансжиры, а также жареная еда. Они разрушают сосуды, нарушают отток лимфы и жидкости, соответственно, человек начинает отекать», — пояснила Соломатина.
Диетолог добавила, что отеки также могут возникать из-за нехватки калия, который способствует выведению натрия из организма. Калий содержится в кожуре печеного картофеля и сухофруктах.