Россиянам рассказали, что тяга к сладкому может являться опасным симптомом

30 марта 2026, 20:56

Врач Мухина: Тяга к сладкому может указывать на серьезные болезни

Постоянная тяга к сладкому может указывать на серьезные заболевания. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина.





Она уточнила, что желание съесть сладкое может возникать из-за дефицита энергии в результате несбалансированного питания или недостатка микроэлементов и витаминов, а также на фоне стресса.





«Постоянное желание съесть сладкое может сигнализировать о гипогликемии, инсулинорезистентности, дисбактериозе кишечника, гельминтозах (глистных инвазиях), надпочечниковой недостаточности и нарушениях кровоснабжения мозга», — подчеркнула Мухина в разговоре с RT.

«К отекам могут приводить продукты, повышающие уровень воспаления в организме. Это различные десерты на маргарине, который содержит трансжиры, а также жареная еда. Они разрушают сосуды, нарушают отток лимфы и жидкости, соответственно, человек начинает отекать», — пояснила Соломатина.