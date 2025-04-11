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Российский военнослужащий с позывным Лега сделал шокирующее заявление о пытках, которым он подвергся в плену у украинской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил Максим Григорьев, председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов и член Общественной палаты России, в своем Telegram-канале.
По словам Леги, он попал в плен к «Правому сектору»* и оказался в киевском следственном изоляторе, где пережил жестокие пытки. Он рассказал, что украинский хирург вместе с медсестрой без применения обезболивающих проводил операцию на его ноге, в ходе которой ему резали ногу.
Кроме того, военнослужащий сообщил о других актах жестокости, утверждая, что одному из его сослуживцев выжгли букву «В» на лбу.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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* запрещена в России, является террористической и экстремистской
Кроме того, военнослужащий сообщил о других актах жестокости, утверждая, что одному из его сослуживцев выжгли букву «В» на лбу.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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* запрещена в России, является террористической и экстремистской
Дарья Осипова