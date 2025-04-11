Российский военнослужащий рассказал о пытках в плену у «Правого сектора»*

В условиях усиливающейся мобилизации на Украине, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) из Киевской области были направлены в Одесскую область и размещены на закрытой базе отдыха. Это решение принято из-за опасений за безопасность командированных, так как местные жители могут представлять угрозу, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.