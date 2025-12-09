SHOT: Над Воронежем раздались громкие взрывы на фоне работы ПВО

09 декабря 2025, 02:34

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Жители Воронежа сообщают о взрывах в небе над городом. Предварительно, работает система ПВО по украинским БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Очевидцы доложили, что около 02:10 (мск) прозвучали три громких хлопка, в некоторых домах задрожали стекла в окнах. Мощные взрывы услышали даже жители близлежащих к Воронежу сел.



Ранее в ночь с 8 на 9 декабря губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в Воронеже объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.





«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — напомнил он.

