Беспилотники уничтожили два автомобиля и повредили жилые дома в Ростовской области
Губернатор Слюсарь рассказал о массированной атаке БПЛА на Ростовскую область
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) этой ночью атаковали 12 муниципалитетов Ростовской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Один из хозяев начал самостоятельно тушить пожар и получил ожоги. Мужчине оказали первую помощь на месте происшествия, а возгорание ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.
Кроме того, на улице Всесоюзная пострадала кровля частного дома. Несколько жилых построек обломки БПЛА повредили в Тарасовском районе.
«Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь», — резюмировал Слюсарь.Ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Москву. По словам мэра города Сергея Собянина, российские военные уничтожили на подлете к столице 15 БПЛА.