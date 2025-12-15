Беспилотники уничтожили два автомобиля и повредили жилые дома в Ростовской области

15 декабря 2025, 06:13

Губернатор Слюсарь рассказал о массированной атаке БПЛА на Ростовскую область

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) этой ночью атаковали 12 муниципалитетов Ростовской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Один из хозяев начал самостоятельно тушить пожар и получил ожоги. Мужчине оказали первую помощь на месте происшествия, а возгорание ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.



Кроме того, на улице Всесоюзная пострадала кровля частного дома. Несколько жилых построек обломки БПЛА повредили в Тарасовском районе.



«Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь», — резюмировал Слюсарь.