ВС РФ уничтожили пикап, НРТК и минометный расчет ВСУ под Константиновкой
Подразделения «Южной» группировки российских войск провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.
В результате воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили огневую позицию, откуда два военнослужащих украинских сил обстреливали российские позиции с 120-мм миномёта.
Точные удары уничтожили расчёт. Кроме того, в ходе патрулирования зоны ответственности восточнее Константиновки, ударные дроны ликвидировали пикап и наземный роботехнический комплекс противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: