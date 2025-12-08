В одну из бригад ВСУ прислали новобранцев с травмами
В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области возникли серьезные проблемы с новобранцами. В свежеприбывшей группе из учебного центра Черновцов большинство солдат оказались травмированы и заболели. Многие из них попали в медсанчасть. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, новички подвергались регулярным избиениям со стороны инструкторов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
