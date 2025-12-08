В одну из бригад ВСУ прислали новобранцев с травмами

08 декабря 2025, 07:10

Фото: iStock/Michele Ursi

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Сумской области возникли серьезные проблемы с новобранцами. В свежеприбывшей группе из учебного центра Черновцов большинство солдат оказались травмированы и заболели. Многие из них попали в медсанчасть. Об этом пишет РИА Новости.