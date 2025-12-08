Достижения.рф

Штурмовики ВСУ провалили контратаку в Харьковской области

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Штурмовики 225-го полка ВСУ провели контратаку в лесу к западу от Лимана. Об этом пишет РИА Новости.



Однако операция не принесла успеха, и бойцы с потерями вернулись на исходные позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в одну из бригад ВСУ прислали новобранцев с травмами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

