Штурмовики ВСУ провалили контратаку в Харьковской области
Штурмовики 225-го полка ВСУ провели контратаку в лесу к западу от Лимана. Об этом пишет РИА Новости.
Однако операция не принесла успеха, и бойцы с потерями вернулись на исходные позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
