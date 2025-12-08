Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выгнали из дома его мать
Беженец из села Торское в ДНР Сергей Клыпа рассказал о том, как украинские боевики заняли его дом. Об этом пишет РИА Новости.
«Заселились украинские военные, находились около семи-восьми месяцев. Дома занимали, в домах и жили. Даже такие случаи были, говорили выезжать. К матери в Кировске приходили, чтобы выехали, чтобы самим заселиться», – сказал он.
