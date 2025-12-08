Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выгнали из дома его мать

08 декабря 2025, 07:29

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Беженец из села Торское в ДНР Сергей Клыпа рассказал о том, как украинские боевики заняли его дом. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Заселились украинские военные, находились около семи-восьми месяцев. Дома занимали, в домах и жили. Даже такие случаи были, говорили выезжать. К матери в Кировске приходили, чтобы выехали, чтобы самим заселиться», – сказал он.