ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 90 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 90 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шестьдесят три — над Брянской областью, восемь — над Ярославской областью, четыре — над Московским регионом, три — над Смоленской областью, три — над Тверской областью, три — над акваторией Черного моря, два — над Тамбовской областью, два — над Тульской областью, один — над Орловской областью, один — над Ростовской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
