В Сумской области уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ
Четыре штурмовые группы 158-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил потерпели поражение при попытке контратаки в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
В российских силовых структурах сообщили, что противник пытался продвинуться в направлении Алексеевки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что армия России нанесла комбинированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Читайте также: