Силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника в Тульской области
Ночью в Тульской области силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали два украинских беспилотника. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям. Подразделения Минобороны России продемонстрировали высокую эффективность в защите региона.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
