Достижения.рф

Российские военные уничтожили взвод ВСУ ударом авиабомбы

Фото: istockphoto / Evgeny555

Армия России нанесла комбинированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.



По его словам, разведывательные силы выявили скопление живой силы противника в населенном пункте Богуславка. Командование незамедлительно приняло решение об атаке.

«Комбинированными ударами, в том числе с применением ВКС РФ КАБ (корректируемая авиабомба - ред.), уничтожено до взвода личного состава украинских военных», — заявил Марочко.
Кроме того, удалось поразить пункт управления и две единицы бронетехники, добавил эксперт.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Твери. Аппарат залетел в квартиру на первом этаже и взорвался, после чего начался пожар. Согласно последним данным, пострадали не менее семи человек.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0