Российские военные уничтожили взвод ВСУ ударом авиабомбы

12 декабря 2025, 06:24

Фото: istockphoto / Evgeny555

Армия России нанесла комбинированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.





По его словам, разведывательные силы выявили скопление живой силы противника в населенном пункте Богуславка. Командование незамедлительно приняло решение об атаке.



«Комбинированными ударами, в том числе с применением ВКС РФ КАБ (корректируемая авиабомба - ред.), уничтожено до взвода личного состава украинских военных», — заявил Марочко.