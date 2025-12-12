Российские военные уничтожили взвод ВСУ ударом авиабомбы
Армия России нанесла комбинированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, разведывательные силы выявили скопление живой силы противника в населенном пункте Богуславка. Командование незамедлительно приняло решение об атаке.
«Комбинированными ударами, в том числе с применением ВКС РФ КАБ (корректируемая авиабомба - ред.), уничтожено до взвода личного состава украинских военных», — заявил Марочко.Кроме того, удалось поразить пункт управления и две единицы бронетехники, добавил эксперт.
