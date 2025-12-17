Силы ПВО отразили очередной массированный налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область
Слюсарь: ПВО РФ отразила очередной массированный налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область
В ночное время силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты уничтожены или подавлены над территорией Новошахтинска, а также в Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах.
«В ст. Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия», — добавил Слюсарь.Предварительно, после атаки БПЛА ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Подробная информация о последствиях на земле в настоящее время уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Славянском районе Краснодарского края двух людей госпитализировали после атаки украинских дронов. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.