Силы ПВО отразили очередной массированный налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область

17 декабря 2025, 06:18

Слюсарь: ПВО РФ отразила очередной массированный налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/Chesky_W

В ночное время силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты уничтожены или подавлены над территорией Новошахтинска, а также в Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах.





«В ст. Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия», — добавил Слюсарь.