БПЛА атаковали Славянский район Краснодарского края, местные пишут про зарево от пожара
В Славянском районе Краснодарского края произошла серия взрывов, силы противовоздушной обороны РФ сбивают воздушные цели. Некоторые местные жители заметили зарево от пожара, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, атака БПЛА ВСУ началась около 00:45 ночи и продолжается до сих пор. В различных частях района появляются вспышки в небе, а в одном из населенных пунктов видно зарево от пожара.
Всего за это время раздалось около десяти взрывов. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет, сведения относительно нападения ВСУ также не подтверждены.
Однако известно, что в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты с 01:33 (мск).
Ранее «Радио 1» передавало, что украинские беспилотники в ночь с 16 на 17 декабря появились в пригороде Ейска.
