ПВО за ночь сбила 215 украинских беспилотников над регионами РФ
Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, в небе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Москвой, Краснодарским краем и Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей ликвидировали вражеские дроны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
