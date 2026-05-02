Силы ПВО уничтожили пятый БПЛА, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пятого БПЛА на подлете к российской столице. Эту информацию он распространил в личном канале на платформе MAX.
Напомним, что в ночь на 2 мая силы Минобороны устранили уже несколько украинских беспилотников, которые летели на Москву. О ликвидации первого БПЛА стало известно в 02:21 по московскому времени. Второй уничтожили примерно через час. Третий, четвертый и пятый дрон ПВО сбила около четырех утра.
Все атаки удалось успешно отразить, информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Собянин подчеркнул, что в настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Херсонской области трое детей пострадали из-за атаки дрона ВСУ, влетевшего во двор жилого дома.
