15 сентября 2025, 07:33

ТАСС: ВСУ минировали мягкие игрушки в домах в селе Сосновка Днепропетровской области

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику «тотального минирования». В селе Сосновка Днепропетровской области украинцы заминировали даже мягкие игрушки. Об этом сообщил сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага в беседе с корреспондентом ТАСС.