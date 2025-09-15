ВСУ минировали мягкие игрушки в селе Сосновка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику «тотального минирования». В селе Сосновка Днепропетровской области украинцы заминировали даже мягкие игрушки. Об этом сообщил сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага в беседе с корреспондентом ТАСС.
По словам военного, солдаты РФ нашли заминированные мягкие игрушки при осмотре домов. Однако украинцы минируют не только детские вещи: опасность представляют даже пачки от сигарет и банки из-под энергетических напитков. Любой бытовой предмет может оказаться смертельной ловушкой.
13 сентября российские силовики объяснили, почему ВСУ не вывозят тела погибших бойцов. Украинское командование стремиться занизить официальную статистику потерь. Такая практика была зафиксирована на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Садки.
Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении командование ВСУ отправляет в «один конец» на передовую группы из принудительно мобилизованных украинцев. Результат столь рисковых операций часто не оправдывает ожиданий командования, однако приводит к бессмысленным жертвам.
