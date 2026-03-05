ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ над территорией России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать три — над Саратовской областью, семнадцать — над акваторией Черного моря, десять — над Республикой Крым, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
