Российский БПЛА за один вылет сбил два дрона ВСУ в Херсонской области
Оператор БПЛА ВС России таранным способом уничтожил два украинских дрона в течение одного вылета в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Боевую задачу выполнил расчет подразделения войск беспилотных систем группировки «Днепр». Согласно полученной информации, российские военные обнаружили высотный дрон-бомбардировщик самолетного типа Jupiter-H1 и тяжёлый гексакоптер типа «Баба-Яга». Глава подразделения принял решение атаковать цели противника воздушным тараном.
«В результате ударов оператора FPV-дронов «Бумеранг» БПЛА-бомбардировщик ВСУ Jupiter-H1, а позднее – и гексакоптер противника типа «Баба Яга» потеряли управление и рухнули на речной берег», — говорится в сообщении МО.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.