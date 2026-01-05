Пожар вспыхнул в Ельце на фоне атаки беспилотников
Артамонов: промзона в Ельце загорелась после атаки украинских БПЛА
Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ельце в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, сотрудникам пожарной безопасности удалось локализовать пламя. Погибших и пострадавших, согласно предварительной информации, нет.
«Оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности», — подчеркнул губернатор.Ранее Минобороны РФ сообщило о результатах отражения атаки беспилотников на российские регионы.
