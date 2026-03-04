Около 20 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Саратова и Энгельса. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что в течение получаса над городами прогремело не менее 20 взрывов. По их словам, из-за этого в домах начались перебои с подачей электроэнергии.
По предварительной информации, Саратов и Энгельс пытаются атаковать украинские беспилотники. БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Со слов очевидцев, в небе появились яркие вспышки от работы ПВО и звучит сирена воздушной тревоги.
Ранее появились сведения об атаке ВСУ на Краснодарский край. Система ПВО сработала над Сочи и Анапой.
Читайте также: