МИД РФ отреагировал на атаку российского газовоза
Россия оставляет за собой право на политико-дипломатические шаги в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз», произошедшей 3 марта в Средиземном море. Об этом заявили в МИД РФ.
Ранее Минтранс сообщил, что судно подверглось нападению со стороны украинских безэкипажных катеров в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что, если информация об атаке подтвердится, произошедшее будет расцениваться как террористический акт и грубое нарушение норм международного права, создающее прямую угрозу безопасности судоходства.
Также отмечается, что российские дипломатические учреждения в регионе продолжают мониторинг ситуации и готовы при необходимости оказать помощь соотечественникам. Кроме того, Россия не раз отмечала, что ВСУ используют террористические методы ведения боевых действий.
Перед этим стало известно, что поставки оружия Украине сократятся из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Читайте также: