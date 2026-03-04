МИД РФ отреагировал на атаку российского газовоза

04 марта 2026, 21:52

МИД: Москва имеет право принять меры после атаки на российский газовоз

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия оставляет за собой право на политико-дипломатические шаги в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз», произошедшей 3 марта в Средиземном море. Об этом заявили в МИД РФ.