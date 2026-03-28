ПВО за три часа уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией
Вечером 27 марта российские средства ПВО за три часа уничтожили 52 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Согласно материалу, перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областей. Вражеские дроны также ликвидировали в небе над Московским регионом и Республикой Крым.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
