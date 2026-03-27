МЧС Татарстана предупредило о вскрытии рек в первых числах апреля
В первой декаде апреля ожидается активное таяние и разрушение льда на реках. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.
Гидрометцентр Татарстана информирует, что малые реки начнут освобождаться ото льда уже на следующей неделе, также начнется активное таяние и разрушение ледяного покрова. По словам Гаязовой, очищение Куйбышевского водохранилища от льда и вскрытие малых рек произойдет в сроки, соответствующие среднемноголетним значениям.
До этого сообщалось, что в Кемерове провели взрывные работы на реке Томь у Коммунального моста с целью разрушения ледяного покрова и обеспечения беспрепятственного прохождения ледохода.
Читайте также: