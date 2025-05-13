В Казани пьяная женщина зарезала возлюбленного-военного на почве ревности

Фото: istockphoto / Daniel Tadevosyan
В Казани задержана 30-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего 32-летнего возлюбленного.
Как сообщает агентство «Татар-информ», трагедия произошла 8 мая в одном из жилых домов города. По предварительным данным, во время совместного застолья между парой вспыхнула ссора на почве ревности.
В разгар конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался до прибытия медицинской помощи.
Установлено, что погибший проходил военную службу по контракту в зоне специальной военной операции.
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В разгар конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался до прибытия медицинской помощи.
Установлено, что погибший проходил военную службу по контракту в зоне специальной военной операции.
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Дайана Хусинова