В Москве в районе Печатники произошел пожар

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В Москве в районе Печатники случился пожар, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что шесть этажей отрезало пламенем. Люди не могли эвакуироваться и кричали о помощи.
По информации канала, горел девятиэтажный дом на улице Полбина: огонь охватил первые три этажа, в том числе подъезд. Самостоятельно выбраться жильцы не могли. Хозяин загоревшейся квартиры стал одним из немногих, кто смог выбежать до того, как пожар усилился.
Уточнялось, что очаг возгорания — трехкомнатная квартира на первом этаже. Жильцы со второго этажа и выше просили о помощи из окон.
Экстренные службы быстро потушили пожар, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар».
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По информации канала, горел девятиэтажный дом на улице Полбина: огонь охватил первые три этажа, в том числе подъезд. Самостоятельно выбраться жильцы не могли. Хозяин загоревшейся квартиры стал одним из немногих, кто смог выбежать до того, как пожар усилился.
Уточнялось, что очаг возгорания — трехкомнатная квартира на первом этаже. Жильцы со второго этажа и выше просили о помощи из окон.
Экстренные службы быстро потушили пожар, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар».
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Ольга Енгалычева