Пьяный генерал США опозорился на весь мир после поездки в Киев
Американский генерал Антонио Агуто, возглавлявший командование, занимавшееся координацией поддержки Украины, оказался в центре расследования Управления генерального инспектора Пентагона.
Как пишет РИА Новости, в отчете утверждается, что он нарушил правила обращения с секретными материалами и допускал неподобающее поведение во время поездки в Киев. Согласно документу, Агуто ввез на Украину секретные материалы вопреки указаниям посла США, а на обратном пути в Германию оставил их в поезде на территории Польши.
Кроме того, в докладе говорится, что офицер приходил в состоянии алкогольного опьянения на встречу с госсекретарем США, организованную американским послом, а также на совещание с двумя украинскими генералами. Отмечается, что с 20 по 24 мая 2024 года в Минобороны США поступили три анонимные жалобы с обвинениями в адрес Агуто. Упомянутый эпизод с распитием алкоголя, по данным инспекции, произошел ночью 13 мая 2024 года во время его девятидневной поездки на Украину.
Как сообщают свидетели, после ужина в номере Агуто он упал и ударился затылком о стену. На следующее утро у него был заметный след на лбу. После этих событий подразделение SAG-U, которым руководил Агуто, передали под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда — он продолжает координировать помощь Украине.
Информацию о потере секретных документов рекомендовали направить в Специальное управление безопасности Пентагона.
